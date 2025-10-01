В школах Башкирии острейший дефицит учителей

01 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

В школах Башкирии острейший дефицит учителей

В школах Башкирии острейшая нехватка педагогов, пишет "Российская газета" - официальный печатный орган Правительства РФ. В статье признается, что масштаб проблемы огромен, а преподавание предметов в этих условиях сильно затруднено, если вообще возможно.
Читайте также:

В школе N8 Сибая с 1 сентября нет уроков физики. На собрании родителям сказали, чтобы дети самостоятельно изучали физику, по которой в конце года надо будет сдавать экзамен. Не исключено, что учителя и не будет. То же самое в республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №2 "Смарт", где учителю физики готовы платить за аренду жилья, бесплатно кормить в школе обедами, но желающих нет. А в элитной гимназии №3 срочно требуется математик.

Мама ученицы, педагог по образованию, говорит, у нее много одногруппниц-педагогов, и почти все они работают на две ставки, а иногда и ведут по несколько разных предметов.

Учительница из Ишимбая Ирина Сычева говорит, что на одну ставку зарплата менее 30 тысяч рублей. Поэтому учителя вынуждены брать по максимуму, а руководству это выгодно, чтобы на бумаге выполнялись майские указы президента. А на самом деле нищий учитель пашет за двоих. Самих учителей все чаще привлекают к посторонним делам: работе на выборах, уборке территорий, общественным акциям. Плюс огромная отчетность, которая никуда не делась.

Педагог из сельской школы Тансылу Сабитова рассказывает, что в прошлом году заставили зарегистрироваться на "Сферуме", а учителя друг другу звонили, чтобы показать "активность" работы там. На самом же деле это имитация работы, мешающая обучению детей. Теперь то же самое с Мах.

В минпросвещения республики проблему формально признают, но по сути отрицают, перечисляя разные меры поддержки, которые положены педагогам на селе, молодым учителям и в других случаях. Подобное имеет место, например, в демографии, где плачевные цифры вымирания населения подменяются суммами разных выплат. Сейчас в Башкирии 412 вакансий учителей на более чем 31 тыс. То есть для вакансий - около 1,5%. Однако, если учесть, что средняя нагрузка башкирских учителей около 1,8 ставки, то реальная обеспеченность учителями при работе на одну ставку - чуть более 50%.

В 2024 году учителя в Башкирии, по данным Минпросвещения РФ, в среднем получали 46 тысяч рублей в месяц. Это один из худших показателей в России.

Недавно первый замминистра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщал, что школам региона очень не хватает учителей, а их средний возраст подбирается к 55 годам и постоянно растет.

Теги: школа, учителя


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети