В школах Башкирии острейший дефицит учителей

В школах Башкирии острейшая нехватка педагогов, пишет "Российская газета" - официальный печатный орган Правительства РФ. В статье признается, что масштаб проблемы огромен, а преподавание предметов в этих условиях сильно затруднено, если вообще возможно.

В школе N8 Сибая с 1 сентября нет уроков физики. На собрании родителям сказали, чтобы дети самостоятельно изучали физику, по которой в конце года надо будет сдавать экзамен. Не исключено, что учителя и не будет. То же самое в республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №2 "Смарт", где учителю физики готовы платить за аренду жилья, бесплатно кормить в школе обедами, но желающих нет. А в элитной гимназии №3 срочно требуется математик.

Мама ученицы, педагог по образованию, говорит, у нее много одногруппниц-педагогов, и почти все они работают на две ставки, а иногда и ведут по несколько разных предметов.

Учительница из Ишимбая Ирина Сычева говорит, что на одну ставку зарплата менее 30 тысяч рублей. Поэтому учителя вынуждены брать по максимуму, а руководству это выгодно, чтобы на бумаге выполнялись майские указы президента. А на самом деле нищий учитель пашет за двоих. Самих учителей все чаще привлекают к посторонним делам: работе на выборах, уборке территорий, общественным акциям. Плюс огромная отчетность, которая никуда не делась.

Педагог из сельской школы Тансылу Сабитова рассказывает, что в прошлом году заставили зарегистрироваться на "Сферуме", а учителя друг другу звонили, чтобы показать "активность" работы там. На самом же деле это имитация работы, мешающая обучению детей. Теперь то же самое с Мах.

В минпросвещения республики проблему формально признают, но по сути отрицают, перечисляя разные меры поддержки, которые положены педагогам на селе, молодым учителям и в других случаях. Подобное имеет место, например, в демографии, где плачевные цифры вымирания населения подменяются суммами разных выплат. Сейчас в Башкирии 412 вакансий учителей на более чем 31 тыс. То есть для вакансий - около 1,5%. Однако, если учесть, что средняя нагрузка башкирских учителей около 1,8 ставки, то реальная обеспеченность учителями при работе на одну ставку - чуть более 50%.

В 2024 году учителя в Башкирии, по данным Минпросвещения РФ, в среднем получали 46 тысяч рублей в месяц. Это один из худших показателей в России.

Недавно первый замминистра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщал, что школам региона очень не хватает учителей, а их средний возраст подбирается к 55 годам и постоянно растет.