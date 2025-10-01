Старший лейтенант из Серова стал лучшим стрелком России среди полицейских

Свердловского полицейского признали самым метким и быстрым стрелком России. ОБ этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в личном первенстве на всероссийском конкурсе профмастерства среди сотрудников охранно-конвойной службы территориальных ОВД лучшим был признал заместитель командира отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых отдела полиции "Серовский" старший лейтенант Леонид Красильников. Он набрал 38 из 40 баллов, стреляя по неподвижной мишени с 10 метров. До этого Красильников также неоднократно брал призовые места на других соревнованиях и заслужил высокое квалификационное звание "специалиста 1 класса".

Всего в конкурсе приняло участие 16 самых подготовленных специалистов из Южного, Привожского, Северо-Кавказского, Центрального, Сибирского, Дальневосточного, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. На протяжении двух дней каждый их них проходил физическую, служебную и огневую подготовку, сдавал экзамен по направлению оперативно-служебной деятельности, знанию нормативной базы, решал ситуативные задачи, а также демонстрировал навыки оказания первой помощи в случае возникновения форс-мажорных ситуаций.

"Наш коллега из Серова старший лейтенант полиции Леонид Красильников при отстаивании чести свердловского гарнизона, образно выражаясь, на каждом этапе состязаний дрался, как лев. Это настоящий снайпер, первоклассный бегун, преодолевший дистанцию в один километр за три минуты и десять секунд, а также еще и асс рукопашного боя, на отлично выполнивший пять приемов, 26 раз подтянулся на турнике. В личном первенстве жюри признало его победителем в трёх номинациях. В общем зачете он занял почетное третье место. Родному коллективу полиции, двум своим любимым дочерям и сыну в качестве профессиональных трофеев он привёз с турнира три диплома, одну почётную грамоту и памятный подарок - телевизор. Руководство главка, товарищи по службе и семья тепло поздравили Леонида Алексеевича с очередной значимой победой", - рассказал полковник Горелых.