Писателя Дмитрия Быкова* приговорили к семи годам лишения свободы

Писатель и поэт Дмитрий Быков* заочно приговорен судом в Москве к семи годам лишения свободы.

Обвинение и суд пришли к выводу, что в октябре 2023 года, находясь за границей, Быков опубликовал видео с интервью, "содержащее ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения в ходе военной операции на Украине".

А в феврале 2025 года писатель опубликовал два материала в "неуказанном мессенджере" без маркировки, которую должны ставить иноагенты. Суд пришел к выводу, что эти деяния должны быть наказаны семью годами колонии.

*внесен в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ