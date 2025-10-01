01 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

В учебниках нашли ссылки на нежелательные организации

В учебнике по окружающему миру для 4 класса содержатся ссылки на организации, признанные нежелательными в России. На это обратил внимание основатель и руководитель разведывательного агентства "Р-Техно" Роман Ромачев.

Он имеет в виду учебник А.А. Плешакова и Е.А. Крючковой, на 32-й странице первой части которого в очень комплиментарный форме описана деятельность таких организаций, как "Гринпис"* и Всемирный фонд дикой природы*, или WWF (World Wildlife Fund). Правда, признание их нежелательными произошло в 2023 году, а учебник издан в 2022-м. Однако по нему до сих пор учатся миллионы школьников, которые уже второй год после внесения организаций в реестр читают о них похвалу. Так, про "Гринпис" говорится, что он активно борется исключительно против загрязнения окружающей среды. А WWF будто бы "собирает и распределяет денежные средства, необходимые для охраны редких видов животных и мест их обитания", а на эти деньги издаются книги, проводятся научные исследования, организуются конференции и т.д.

Признавая деятельность WWF нежелательной, Генпрокуратура РФ отмечала, что организация ведет работу, направленную на воспрепятствование реализации политического курса России по освоению Арктики с целью перенести Северный морской путь в сторону исключительной экономической зоны США. А "Гринпис" занимался финансированием организаций-иноагентов в России и антироссийской пропагандой, призывая к экономической изоляции России, ужесточению санкций, дестабилизации обстановки и смене власти.

"Хочется спросить Минпросвещения: "Вы кого хотите вырастить?" Кто конкретно ответит за то, что ребенку в мозг грузят положительный образ нежелательной в РФ организации? Очень жду реакции компетентных органов!" - написал Ромачев.

Об этом учебнике ранее высказывались отрицательные отзывы и сточки зрения изложения материала.

*организации, признанные нежелательными в России

Теги: школа, учебники


