Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Министр строительства Свердловской области объяснил, почему в регионе мало проектов КРТ

Свердловская область реализует программу комплексного развития территорий (КРТ), ориентируясь не на массовость, а на социальный эффект и качество проектов. Об этом заявил министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов, выступая на форуме "100+ Techno Build", передает корреспондент Накануне.RU.

В отличие от регионов, где насчитываются сотни проектов, в Свердловской области запущено 30 КРТ. Как подчеркнул министр, главной задачей является не увеличение их числа, а решение двух ключевых проблем: расселение ветхого и аварийного жилья и преобразование заброшенных промышленных зон.

"Мы в Свердловской области сразу поняли, что у нас нет задачи наращивать количество, мы переходим к качеству. Большинство проектов, которые у нас есть, придуманы для того, чтобы расселять ветхое аварийное жилье, а также вдыхать новую жизнь в те территории, которые уже не используются", — отметил он.

Важным достижением министр назвал успешное тиражирование механизма КРТ за пределы Екатеринбурга — в такие города, как Красноуфимск и Нижний Тагил. Это доказывает, что программа может быть эффективной даже на территориях с традиционно более низкой рентабельностью для девелоперов.

Еще одной новацией стало активное использование института операторов КРТ. Ярким примером является закрытый город Новоуральск, где оператор строит жилье как для расселения аварийного фонда, так и для врачей и учителей.

По словам министра, в Свердловской области сегодня полностью отсутствует негативная повестка, связанная с КРТ. Такой результат объясняется слаженной работой всего строительного комплекса, четким пониманием застройщиками своих обязательств и постоянной методической поддержкой со стороны федерального центра, подчеркнул Сурганов.

Теги: КРТ, Свердловская область, проекты, застройка


Мнения из сети