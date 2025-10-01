Суд подтвердил приговор фигурантке дела о рекордной взятке в биткоинах

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Кристине Ляховенко, осужденной по делу бывшего следователя Марата Тамбиева о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом пишет РИА Новости.

"Обжалуемые решения оставлены без изменения, жалоба - без удовлетворения", - говорится в материалах.

Напомним, экс-главе следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, майору юстиции Марату Тамбиеву вменяли 10 эпизодов взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2 тысячи 718 биткоинов (7,3 млрд рублей). Именно криптовалюта делает Тамбиева потенциально рекордным взяточником в истории РФ.

Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана. По версии следствия, Тамбиев вымогал взятки с участников хакерской группировки Infraud Organization. Эти хакеры продавали в даркнете краденные данные банковских карт. Тамбиев вину не признал, считает, что хакеры оговаривают его, чтобы прикрыть собственные правонарушения. Сообщницей Тамбиева была его подчиненная Кристина Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков".

В октябре 2024 года суд приговорил Тамбиева к 16 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Ляховенко суд назначил 9 лет колонии.