01 Октября 2025
Экономика
Экономика Ямало-Ненецкий АО
Фото: Александр Огурцов

Гендиректор "Ноябрьскнефтегаза" рассказал, за счет чего может вырасти добыча

Эффективная работа с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), на которые в РФ сегодня приходится 65% ресурсной базы, – определяющий фактор для развития нефтегазовой отрасли. Об этом в интервью Neftegaz.RU сказал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Иван Петров.

Он отметил, что в общем объеме добычи предприятия доля ТрИЗ уже составляет около 20%. В основном это нефть из ачимовских залежей. Ряд технологий для их разработки компания уже внедрила, при этом поиск новых решений продолжается.

Именно новые технологии и цифровизация помогают сохранять эффективность в условиях ухудшения качества запасов, подчеркнул Иван Петров. 

"У нас создана цифровая система сопровождения бурения и добычи. В режиме онлайн мы управляем работой оборудования, отслеживаем и корректируем параметры бурения, подбираем оптимальные геолого-технические решения. Строим высокотехнологичные многоствольные скважины, причем делаем это в рекордные сроки. Цифровые инструменты, новые технологии и подходы к бурению открывают нам путь к запасам, которые еще десять лет назад казались недоступными", – отметил он.

Важным фактором наращивания добычи, по словам Петрова, остается повышение нефтеотдачи на зрелых активах. Основной метод в настоящее время – гидроразрыв пласта (ГРП). Подходы к выполнению этой операции постоянно совершенствуются. Так, недавно в "Ноябрьскнефтегазе" внедрили первое российское оборудование для повторного многостадийного ГРП, а также опробовали жидкость для гидроразрыва, созданную на основе отечественного полиакриламида.

Чтобы нарастить ресурсную базу, предприятие ведет геологоразведку на новых участках и доизучает зрелые активы. В числе перспективных объектов – Воргенская площадь, Жигулевский участок, глубокие горизонты Холмогорского месторождения. Развивается добычной кластер на юго-востоке ЯНАО. Там расположена Отдаленная группа месторождений (ОГМ) – основной драйвер добычи "Ноябрьскнефтегаза". А в прошлом году были приобретены три участка Восточно-Тэрельской группы – в компании рассчитывают, что соседство с ОГМ даст синергетический эффект.

 

Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, рост добычи


