На Урале иномарка врезалась в "ВАЗ". Пострадали пять человек

На 7-м километре автодороги Белоярский - Бруснятское - Некрасова произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого с различными травмами были госпитализированы пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Авария произошла вечером 30 сентября. По предварительным данным, 42-летний водитель "Volkswagen" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-21124", за рулем которого находился 20-летний водитель, следовавший из поселка Белоярский в сторону Каменска-Уральского.

"Сила удара была такова, что потребовалась немедленная эвакуация пострадавших. Молодого водителя "ВАЗа" с травмами доставили в больницу Асбеста. Четырех пассажиров иномарки, также получивших различные повреждения, оперативно транспортировали в 36-ю Центральную городскую больницу Екатеринбурга", - рассказали в Госавтоинспекции.

В ходе административного расследования установлено, что пассажиры иномарки не были пристегнуты, в связи с чем на водителя виновника ДТП составлен административный материал по ч.1 ст.12.6 КоАП РФ "Нарушение правил применения ремней безопасности". Помимо этого, к административной ответственности привлечены и четверо пострадавших - по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ.

На момент аварии оба водителя были трезвы. 42-летний владелец "Volkswagen" за 14-летний стаж за рулем привлекался к административной ответственности семь раз. Пострадавший водитель "ВАЗа" за год вождения - 38 раз. На месте ДТП сотрудниками ДПС проведены необходимые мероприятия. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дороге, особенно на загородных трассах, и помнить, что любое нарушение Правил — это шаг к возможной трагедии.