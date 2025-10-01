Венгрия с Россией не воюет - Орбан

Венгрия не воюет с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на заявление польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Европа находится в состоянии войны с Россией.

Обран написал, что в Европе могут думать, что воюют с Россией, но только к Венгрии это не относится, как и к ЕС.

"Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо!" – подчеркнул он.

Накануне Туск сказал, что "западные и трансатлантические общества" должны осознать, что идет война против России. Это война нового типа. Он также призвал поддерживать киевский режим, который воюет против России. А его поражение станет поражением Европы.