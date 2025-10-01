Артемий Лебедев: Главный парк Екатеринбурга - серьёзная заявка на пешеходно-созерцательное пространство

Дизайнер Артемий Лебедев высказался о концепции главного парка Екатеринбурга. Он поделился своим мнением на открытой лекции во время форума 100+ Technobild, который проходит в столице Урала.

"Плюс в том, что не надо ничего сносить, есть потенциально объединяемые пространства. Это большая, серьёзная работа, серьёзная заявка. Это хорошо, потому что будущее - за пешеходно-созерцательным пространством, а не за восьмиэтажными развязками. Отдавать город автомобилистам было большой ошибкой", - сказал Артемий Лебедев.

30 сентября на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представили концепцию главного парка города, который может объединить три основные площадки.

По задумке авторов проекта, на "Набережной свободы" возле ККТ "Космос" горожане смогут прогуляться вдоль реки, сфотографироваться на смотровых террасах и насладиться йогой на закате. Рядом расположатся кофейни, пункты проката, зарядные станции, а в определенные дни будут проводиться ярмарки. У храма-на-крови в историческом уголке города будут проводить выставки и образовательные программы. Возле усадьбы Харитоновых-Расторгуевых собираются обустроить современные детские площадки, зоны для пикников и семейные кафе.

Цель – превратить пространство в главный парк Екатеринбурга, который смог бы посоперничать с московским "Зарядьем" и Центральным парком в Нью-Йорке.