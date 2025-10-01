За несообщение в военкомат о длительном отъезде будут штрафовать

Правительство внесло в Госдуму законопроект о том, что если будущие призывники в год своего призыва уезжают из дома более чем на три месяца, то они должны сообщить об этом в военкомат. В противном случае им грозит серьезный штраф.

Штраф от 10 до 20 тыс. рублей предусмотрен и сейчас, но в законе говорится лишь о сообщении в военкомат об отъезде в период проведения призыва. Власти намерены убрать это уточнение, то есть обязать призывников сообщать об отъезде в любое время, когда призывник более трех месяцев отсутствует по месту регистрации.

Эти поправки связаны с законопроектом о круглогодичном призыве, когда сам призыв будет проводиться не дважды в год, как сейчас, а на постоянной основе, притом что отправка к местам прохождения военной службы по срокам останется прежней - с апреля по июль и с октября по декабрь. Оборонный комитет Госдумы поддержал законопроект, который должен быть скоро принят в первом чтении. Глава комитета Андрей Картаполов отмечает, что это делается для того, чтобы сделать работу военкоматов более упорядоченной и равномерной в течение года. А требование сообщать о переезде - это необходимая мера, направленная на то, чтобы призывники более ответственно относились к военкоматам, так как долгое время за неоповещение их вообще не было никакой ответственности.