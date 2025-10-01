Состояние богатейших россиян выросло почти на $20 млрд с начала года

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло почти на $20 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на $4,82 млрд - до $15,8 млрд. Бизнесмен поднялся на восьмое место с ранее занимаемой девятой строчки.

Состояние акционера "Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на $3,22 млрд, до $16,4 млрд. Основатель "Северстали" Алексей Мордашов получил $3,41 млрд, его состояние достигло $26,6 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние уменьшилось на $3,17 млрд, до $22,7 млрд.

В начале года сообщалось, что 25 российских миллиардеров вошли в топ-500 богатейших людей мира. Они увеличили свое состояние на $18,5 млрд в 2024 году. Такие данные привело агентство Bloomberg. Список составляется с учетом стоимости акций компаний, которыми владеют эти бизнесмены.