Павел Дуров рассказал, что в 2018 году его пытались отравить

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые рассказал о покушении на себя, которое произошло весной 2018 года.

"Я вернулся домой, открыл дверь в мой таунхаус, который снимал, - заявил предприниматель в интервью журналисту Лексу Фридману. - У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери». Спустя некоторое время Дуров почувствовал себя очень плохо.

"Я пытался встать и пойти в ванную. Когда я шел туда, я почувствовал, что функции моего тела меняются. Зрение, слух, мне стало тяжело дышать. Все вместе с очень острой болью: сердце, желудок", - пояснил Павел.

На следующий день он очнулся с сильной слабостью и еще две недели не мог ходить.

Дуров заявил, что никогда не говорил об этом публично, потому что не хотел пугать людей. "Весной 2018 года мы пытались собрать деньги на TON, блокчейн проект, работали с инвесторами... Это был не лучший момент для меня, чтобы делиться чем-либо, связанным со здоровьем", - пояснил бизнесмен.

В июне Павел Дуров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа началась с вопроса о заведенном в отношении него уголовном деле во Франции. Бизнесмен заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти.

Дуров также отметил, что Telegram успешно монетизируется через платные подписки и другие способы без использования методов, связанных с извлечением личных данных для таргетированной рекламы.