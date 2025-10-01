У Олега Чемезова и его семьи арестовали имущество почти на 500 миллионов рублей

Арестованные активы семьи бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова оцениваются примерно в 500 млн рублей. Помимо денежных средств, в эту сумму входят жилое имущество, нежилое помещение и автомобили.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов, у бывшей супруги экс-чиновника Ирины Чемезовой арестовали Audi A8L и два "Мерседеса" - GLS 400D и 4MATIC, общая стоимость которых на вторичном рынке составит примерно 25-30 млн рублей. Ограничительные меры также наложили на две ее квартиры: в 226 кв.м. в Москве на Ломоносовском проспекте (Раменка) стоимостью около 200 млн рублей и квартиру в 257 кв.м. в Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти примерно за 20 млн. Последняя, согласно декларации за 2021 год, находилась в собственности самого Олега Чемезова.

Также арестовано нежилое помещение в 20 кв.м. на Никулинской улице в Москве стоимостью порядка 1,5 млн рублей, офисное здание на 1,5 тыс. кв.м. в деревне Дударева за 120 млн и дом брата обвиняемого - Максима Чемезова за 20 млн на улице Мирной в том же районе.

Предполагается, что имущество всей семьи было арестовано, так как по факту принадлежит именно бывшему чиновнику, хотя и оформлено на родственников. При этом, как отмечают "Известия", у семьи Чемезовых все еще есть действующие активы на сумму примерно в 1 млрд рублей, куда входят: отель в Черногории, принадлежащий Ирине Чемезовой, а также ее вилла в районе Топла в Херцег-Нови площадью 110 кв.м. Последняя, по данным редакции, перешла обвиняемой по договору дарения от брата ее супруга - Максима Чемезова в сентябре 2017 года.

Напомним, что Олег Чемезов арестован решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга до 15 ноября текущего года по обвинению в мошенничестве. В тот же де в суде всплыло имя бывшего губернатора Евгения Куйвашева, досрочно сложившего свои полномочия. Подробнее о том, как проходил суд и о деталях дела мы писали ранее.

Под домашним арестом также находится бывшая супруга бывшего чиновника Ирина Чемезова, она обвиняется в мошенничестве при распределении областных субсидий в сфере туризма.