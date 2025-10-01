В России может появиться целевое дарение

При заключении договоров дарения могут ввести специальные требования к использованию доходов от имущества. Такой законопроект внес в Госдуму депутат Никита Румянцев.

Согласно законопроекту, в случае целевого дарения одаряемый должен принять на себя обязательства в отношении использования как самого имущества, так и полученных от него доходов или продукции. А применение дара не по назначению повлечет отмену дарения и возврат предмета соглашения. Дарителю предоставляется свобода в установлении специальных требований. Естественно, одаряемый имеет право на них не согласиться. Но при заключении такого договора он принимает на себя соответствующие обязанности.

