Пожар на Ярославском НПЗ не связан с атакой беспилотников - губернатор

На Ярославском НПЗ утром в среду возник пожар.

"Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением", - заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Ярославский НПЗ – "Ярославнефтеоргсинтез" – один из крупнейших НПЗ северной и северо-западной части России.

В понедельник, 29 сентября, пожар произошел на Феодосийской нефтебазе в Крыму – власти также отрицали связь возгорания с возможной атакой беспилотников и заявляли, что инцидент никак не усугубит и без того сложную ситуацию с запасами топлива на полуострове.