В Госдуме предложили выдавать сертификаты на продукты для малоимущих

В Госдуме предложили проект закона, согласно которому будет введен продовольственный сертификат для малоимущих россиян.

С такой инициативой вступила группа депутатов вместе с главой комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым и первым зампредом комитета по контролю Дмитрием Гусевым. По словам Нилова, законопроект позволит обеспечить социальную справедливость. Он указал, что никто не должен оставаться без базовых продуктов питания.

"Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России", — отметил парламентарий. Сертификат получат те граждане, чей среднедушевой доход составляет меньше прожиточного минимума. Сертификат позволит покрыть 30% от величины прожиточного минимума.

Ранее Нилов предложил ввести социальные скидочные карты для малоимущих граждан. По его словам, она позволит нуждающимся россиянам получать скидки на продукты питания и лекарства от магазинов-партнеров.