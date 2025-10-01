В России создан цифровой помощник вакцинации в виде чат-бота

Эксперты Сеченовского университета представили Telegram-бота "Вакси" — цифрового помощника, предназначенного для распространения достоверной информации о вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний.

По словам разработчиков, с помощью чат-бота все желающие могут получить информацию обо всех вакцинах, зарегистрированных в России, включая данные о Национальном календаре профилактических прививок, особенностях подготовки к вакцинации, возможных реакциях организма и осложнениях.

Как заявила автор проекта, выпускница Сеченовского университета Анастасия Гирча, решений, подобных этому чат-боту, не существует. Он охватывает не только плановые и экстренные прививки, но и дает разъяснения по каждому препарату, включая информацию о побочных реакциях. Пользователи могут узнать, в каких случаях стоит обратиться за медицинской помощью после прививки, а когда беспокоиться не нужно.

Функционал "Вакси" будет расширен: планируется внедрение системы записи на прививку, персонализированных напоминаний, обратной связи с врачами и возможности мониторинга состояния пациента после вакцинации. Также команда работает над созданием полноценного мобильного приложения, которое может быть интегрировано в работу поликлиник и послужить инструментом снижения нагрузки на медицинский персонал, сообщают "Известия".

Напомним, ежегодную вакцинацию от гриппа считают необходимой только 29% россиян. 46% опрошенных против ежегодных прививок от гриппа, еще 25% затрудняются с ответом.