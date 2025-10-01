В Госдуме раскритиковали идею сократить рабочий день для женщин

Сокращение рабочего дня для женщин даже на один час с сохранением заработной платы может навредить им при трудоустройстве.

Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, такая инициатива уже была реализована в 2017 году для россиянок, работающих в сельской местности, где они имеют право на 36-часовую рабочую неделю с сохранением заработка.

Депутат указала, что согласно практике, это никоим образом не повлияло на производительность труда в сельской местности. А перенос аналогичной нормы на всех женщин потребовал бы законодательного регулирования, однако на селе многие совмещают работу с ведением хозяйства.

По словам парламентария, в городских условиях благодаря современным технологиям — моющим средствам, пылесосам, роботам, посудомойкам и стиральным машинам — женщины уже не проводят слишком много времени за домашними делами.

Бессараб опасается, что расширение инициативы о сокращении рабочего дня на всех женщин может негативно сказаться на рынке труда - работодатели будут отдавать предпочтение мужчинам, уменьшая возможности трудоустройства женщин, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что супругам участников специальной военной операции могут сократить рабочий день, зарплата при этом будет сохранена.