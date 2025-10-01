Трамп: Завершить конфликт вокруг Украины можно лишь с позиции силы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в мире остался только один нерешенный конфликт, который надо урегулировать, и для этого нужно свести вместе президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

По его словам, это можно сделать лишь с позиции силы. Лидер США указал, что при администрации экс-президента Джо Байдена США "шли к катастрофе", и обвинил его в передаче всего оружия Киеву, оставив страну без защиты.

"Он [украинский конфликт] оказался самым трудным. Я очень разочарован в президенте Путине. Я думал, что он быстро завершит это дело", – сказал Трамп. Он отметил, что конфликт должен был быть завершен за неделю.

Кроме того, президент США утверждает, что распорядился перебросить две подводные лодки "к побережью" России "из предосторожности".