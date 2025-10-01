Защита будет обжаловать решение об аресте Чемезова

Защита бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова будет обжаловать решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга об аресте экс-чиновника.

"Мы не согласны с этим решением, оно противоречит требованиям закона, поскольку у Чемезова имеется заболевание, препятствующее его содержанию в следственном изоляторе. Это требование было проигнорировано. Также есть и другие основания для обжалования. В установленный срок будем обжаловать", - подчеркнула адвокат Мария Кириллова.

В облсуде отметили, что на обжалование у сторон есть три дня.

Адвокат отметила, что сутки без еды выбили ее подзащитного из колеи, а возможности ИВС и СИЗО по питанию не соответствуют тому, что прописал доктор. Бывший чиновник придерживается строгой диеты, при которой он должен есть по времени - каждые три часа, и подходят не все продукты и способы их приготовления.

Также она подчеркнула, что четверо несовершеннолетних детей Чемезовых остались фактически без родительской опеки из-за ареста (физического и домашнего) обоих родителей.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт. 29 сентября 2025 г. Чемезов побывал на допросе, после которого был задержан. Адвокат Мария Кириллова, участвующая в защите бывшего чиновника, сообщила Накануне.RU, что у экс-вице-губернатора имеется серьезное заболевание, из-за которого изоляция может привести к плачевным последствиям. Олегу Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Политик вину не признает

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, и о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое ранее перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова.