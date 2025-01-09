В Шереметьево задержали дебошира, ударившего пассажирку и угрожавшего взорвать самолет

Пассажир рейса DP-6846 " Нижнекамск — Москва" будучи на борту ударил пассажирку и угрожал взорвать самолет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Самолет благополучно приземлился в Шереметьево около двух часов назад. При проверке салона никаких подозрительных объектов обнаружено не было. несмотря на это, на место все равно пригласили кинологов для проверки багажного отсека.

По данным Telegram-канала SHOT, дебоширом оказался 42-летний директор компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов Дмитрий Гейль. Якобы во время полета он, будучи пьяным, начал буянить. На просьбы вести себя потише, мужчина ударил одну из пассажирок, а когда в конфликт вмешались бортпроводники, заявил, что заложил на борту бомбу.

При приземлении его забрали сотрудники полиции, которым сейчас он рассказывает о своих мотивах. В Telegram-канале также добавили, что ранее Гейль якобы уже привлекался по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".