Захарова: Зеленский должен помочь потушить пожары в Калифорнии

Помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии призвала президента Украины Владимира Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она пошутила сегодня в своем Telegram-канале.

Читайте также: Захарова назвала США главным бенефициаром передела энергетического рынка Старого Света

По ее словам, Зеленский, ранее обещавший накормить всех голодающих в рамках инициативы "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine), теперь должен помочь США и провести другую акцию - "Дождь с Украины" (Rain from Ukraine).

"Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine", — написала Захарова.

Она напомнила, что в феврале 2024 года агентство США по международному развитию (USAID), поставило 16-ти украинским противопожарным подразделениям "защитное снаряжение, мотопомпы, бензопилы, спасательные моторные резаки, перезаряжаемые прожекторы, огнетушители и гидравлические спасательные инструменты".

Ранее сообщалось, что сын избранного президента США Дональд Трамп – младший связал трудности с тушением масштабных пожаров в Калифорнии с помощью Украине.

"О, глядите, конечно же, пожарная служба ЛА пожертвовала часть своих припасов Украине", — написал Трамп-младший на своей странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал заголовки материалов СМИ, в которых говорилось, что пожарная служба Лос-Анджелеса ранее предоставила свое оборудование Киеву.