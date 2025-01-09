Путин сообщил, что скоро проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоро проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства заявил об этом на совещании с членами правительства, говоря об одном из вопросов китайско-российского взаимодействия, передает ТАСС.

Напомним, до этого Путин и Си Цзиньпин общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. В мае того же года Путин посещал Китай с госвизитом. СМИ писали, что главными темами переговоров Си Цзиньпина и Путина были строительство газопровода "Сила Сибири-2", усиление присутствия банков КНР в России, вопросы по участию Пекина в мирной конференции по Украине в Швейцарии.