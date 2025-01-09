Екатеринбург близок к новому температурному рекорду

В начале 2025 года в Екатеринбурге может быть установлен новый температурный рекорд. Такое предположение делают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, первая десятидневка января либо станет самой теплой, либо займет второе место в истории наблюдений в Екатеринбурге.

"Ее средняя температура будет близка к рекорду 1978 года -4,5 градуса. Для сравнения: первая декада января прошлого 2024 года была морозной. Средняя температура составила -19,7 градусов, а минимальная опускалась до -26,2 градусов", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сейчас теплый атмосферный фронт движется по Свердловской области, сопровождаемый снегопадами. А 11-12 января уровень тепла поддержит очередной циклон, который поднимется с юга Балтийского моря на север европейской территории России.

Напомним, что в последних числах декабря 2024 года в Свердловской области наблюдалось аномальное для этого времени потепление.