Авиабилеты для детей стали дешевле в два раза уже в 23 компаниях

Скидки в 50% для детей на авиарейсы ввели с 1 января 23 авиакомпании. Об этом сообщил сегодня глава Министерства транспорта Роман Старовойт Владимиру Путину на совещании с членами правительства, пишут "Известия".

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Он добавил, что с 10 января все авиакомпании России будут продавать билеты несовершеннолетним с такой же скидкой.

А до 14 января вступит в силу норма об обязательном совместном размещении детей с родителями на борту самолетов.

Всего за новогодние праздники воздушный транспорт перевез более 3 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "ЮТэйр" подарит семьям с пятью и более детьми бесплатный перелет внутри России. Речь идет о новогоднем подарке семье сургутянки, обратившейся на прямую линию президента России Владимира Путина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Многодетная мама Анна Шенкао вместе с мужем воспитывают пятерых детей. Подобный подарок от авиаперевозчика получат все семьи, которые воспитывают пятерых и более детей.

Мы уже писали, что Минтранс начал вести работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми после прямой линии президента,

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям скидки в 50% на билеты, которые им положены. Путин указал, что нужно искоренить проблему.

Ответственность за дорогие билеты глава государства возложил на авиакомпании, которые вводят недостаточно большие льготы для многодетных семей, и поручил решить эту проблему.