Бывший топ-менеджер "РЖД" возглавил ООО "УК "Депо""

Генеральным директором ООО "УК "Дело"" назначен Алексей Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лебедев окончил Государственный университет управления, получил степень BA International Business Studies Университета Нортумбрии (Великобритания). В 2011-17 гг. был заместителем начальника Дирекции тяги – филиала ОАО "РЖД". С 2018-го возглавлял группу компаний "САЛАИР".

Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 г. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.