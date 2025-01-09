09 Января 2025
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Фото:Накануне.RU

Уральского политолога Крашенинникова* проверят на оправдание терроризма

Уральского политолога Федора Крашенинникова*, признанного Минюстом иностранным агентом и проживающего за рубежом, проверяют по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Поводом послужили очередные публикации политолога в Telegram-канале.

На посты в социальных сетях Крашенинникова* обратил внимание депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Из ответа от ГУ МВД РФ, который депутат опубликовал на своей странице во "Вконтакте", следует, что лингвистическая проверка уже была проведена, а результаты направлены в СКР.

"С учетом результатов проведенного лингвистического исследования, материал проверки направлен в Главное следственное управление следственного комитета РФ по городу Москве для рассмотрения вопроса о наличии в действиях Крашенинникова Ф.Г.* признаков состава преступления, предусмотренного статьей 205.2 УКРФ "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - говорится в документе.

О каком именно посте идет речь, Альшевских не сообщает, но он отметил, что его возмутило, как некоторые "в безумной злобе одобряют атаки по нашим городам и публично оправдывают терроризм". Под опубликованным документом он также назвал таких людей "крикунами", сбежавшими из России на Запад, "дичающими с каждым годом и распространяющими дезинформацию".

Напомним, что иностранным агентом политолог был признан в сентябре 2022 года за получение денежных средств из Украины и Германии. В тот же год Крашенинников* попытался оспорить новый статус в суде Екатеринбурга, однако в удовлетворении его иска было отказано. В августе 2024 года Федор Крашенинников* был объявлен в розыск по уголовной статье. О чем именно шла речь, в базе уголовного розыска МВД РФ не сообщается.

* признан иностранным агентом

Теги: Крашенинников*, Альшевских, терроризм


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