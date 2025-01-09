В Карелии шестеро пострадавших в аварии с автобусом остаются в больнице

Медики привели данные о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Карелии. По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, шестеро пострадавших в аварии остаются в больницах.

Все они – в состоянии средней тяжести. Пациенты получают всё необходимое лечение, их жизни ничто не угрожает, пишет РИА Новости.

5 января а Карелии на автомобильной дороге Ляскеля – Питкяранта туристический автобус, в котором находились 43 человека, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 15 человек.