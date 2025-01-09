В Перми возбудили уголовное дело из-за гибели пенсионера в пансионате "Изумруд"

В Перми возбудили уголовное дело из-за гибели пенсионера в пансионате "Изумруд" в Протасах, сообщает Properm.ru.

Речь идет о выпавшем из окна пансионата в ноябре 2023 года мужчине. Его родным несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. 6 января было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых наступила смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Пожилого незрячего мужчину на время лечения его супруги осенью 2023 года родные поместили в пансионат "Изумруд". Через несколько дней пребывания рано утром 15 ноября мужчина выпал из окна, где его нашел проживающий здесь же в "Изумруде" переселенец из зоны СВО. Прибывшие на место происшествия медики и силовики констатировали смерть мужчины от полученных травм.

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился взять историю на контроль в центральном аппарате ведомства и возбудить уголовное дело.