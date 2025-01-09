Российский певец Воробьев эвакуировался с виллы в Калифорнии из-за пожара

Российский певец Алексей Воробьев эвакуировался с виллы в Лос-Анджелесе из-за пожаров. Как сообщает Lenta.ru, об этом артист написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певец сообщил, что сначала собирался тушить пожар сам с помощью шлангов, но потом принял решение покинуть дом. Он и его пес по кличке Моцарт переехали в отель.

Воробьев отметил, что беспокойство вызвало именно благополучие питомца.

Всего предупреждение об эвакуации получили около 130 тысяч жителей Лос-Анджелеса, в том числе резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

Также там находятся дома голливудских звезд Бена Аффлека, Тома Хэнкса и Гвинет Пэлтроу.

Ранее мы писали, что сын избранного президента США Дональд Трамп – связал трудности с тушением масштабных пожаров в Калифорнии с помощью Украине.

"О, глядите, конечно же, пожарная служба ЛА пожертвовала часть своих припасов Украине", — написал Трамп-младший на своей странице в социальной сети X. Так он прокомментировал заголовки материалов СМИ, в которых говорилось, что пожарная служба Лос-Анджелеса ранее предоставила свое оборудование Киеву.

Накануне сообщалось, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Около тысячи строений уничтожил пожар в районе Палисейдс. Он охватил более двух тысяч гектаров. Власти эвакуируют десятки тысяч жителей. Пять человек погибли. По предварительной оценке, ущерб уже превысил 50 миллиардов долларов. По словам местных жителей, к властям Калифорнии возникает много вопросов. Так, несколько месяцев назад массово сократили сотрудников пожарной службы, а людям отказывали в страховании их домов. Также не было воды в пожарных гидрантах.

Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями сильнейших пожаров.