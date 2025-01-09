Путин будет приветствовать желание Трампа общаться

Владимир Путин будет только приветствовать желание избранного президента США Дональда Трампа связаться с ним после своей инаугурации 20 января. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"В случае если после вступления в должность политическая воля [Трампа] к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога.

Ранее директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive написал, что "угрозы" Трампа в адрес российского лидера в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и не окажут ожидаемого воздействия, пишет РИА Новости

"Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесет плодов", — пишет он.

Дональд Трамп посочувствовал России. Он заявил, что понимает чувства страны по поводу "НАТО у своего порога".

"Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", – приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

При этом политик считает, что сможет остановить конфликт на Украине в течение полугода.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 г., однако они будут непростыми. Основа подхода России, по ее словам, была заложена в стамбульских договоренностях. До этого сообщалось, что страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее.