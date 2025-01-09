09 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России принята концепция противодействия киберпреступлениям

Правительство РФ утвердило концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба кабмина.

Одной из важных частей должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центробанком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям. На региональном уровне должны быть приняты целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

В документе отмечается, что за последние пять лет число киберпреступлений возросло более чем в два раза - с 294 тыс. в 2019 году до 677 тыс. в 2023-м. А их удельный вес среди всех зарегистрированных преступлений вырос за тот же срок с 14% до 35%. Киберпреступления очень скоро станут самым распространенным видом преступлений. Среди них 70% - это кражи и мошенничества.

Характерно, что доля киберпреступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, возросла почти в 7 раз. Но их раскрываемость остается на крайне низком уровне - менее 6%. По всей видимости, речь идет о сливе секретных и конфиденциальных данных, в том числе персональных. Власти признают, что необходимый уровень информационной безопасности не достигнут.

Эксперт в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов считает, что одна из главных причин огромного роста киберпреступности - это то, что данные в России очень слабо защищены и доступ к ним легко получить. В то время как они должны быть признаны таковыми, чтобы работать с ними могли только люди под присягой, а не все подряд и без реальной ответственности за утечки.

Теги: киберпреступность, преступления


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