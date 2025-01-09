Telegram после задержания Дурова стал активнее передавать США данные пользователей

Платформа Telegram начала намного активнее удовлетворять запросы властей США о предоставлении данных пользователей после задержания ее основателя Павла Дурова. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил портал 404 Media со ссылкой на данные мессенджера.

За прошлый год платформа удовлетворила 900 соответствующих запросов. Из них в январе-сентябре – лишь 14, а оставшиеся 886 – с октября по декабрь.

24 августа 2024 года французские власти задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.

В сентябре прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников.