СМИ: У Зеленского угрожают Залужному уголовным делом, если он пойдет на выборы

Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источник в окружении Зеленского пишет, что его офис уговаривает бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного не идти на президентские выборы, чтобы дать возможность переизбираться самому Зеленскому. В противном случае компромат на него превратят в уголовные дела.

Одним из уголовных дел может стать сдача Херсонской области в начале СВО, о чем недовольно говорили на Украине еще в 2022 году. Но если Залужный согласится на условия Зеленского, то его даже поставят первым местом в списке партии Зеленского на выборах в парламент и сделают спикером Рады.

Как сообщалось, Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок и рассчитывает на победу, но ему надо, чтобы не участвовал Залужный, так как он почти гарантированно проиграет.

Залужный не комментирует своих политических планов. На днях он сказал, что сейчас главное - "сохранить государственность". Неизвестно также, будут ли проведены на Украине выборы президента. Однако украинские телеграм-каналы и политологи сообщают, что большинство политиков на Украине подспудно готовятся к тому, что скоро они могут состояться.

Сам Зеленский, когда баллотировался первый раз, обещал, что приходит только на один срок.