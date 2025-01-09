В Евпатории и Сакском районе Крыма из-за разлива мазута ввели режим ЧС

В Евпатории и Сакском районе Крыма 8 января вели режимы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС республики, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что мониторинг по выявлению новых мазутных пятен ведется ежедневно. Продолжаются работы по очистке акватории и пляжей.

7 января мэр Евпатории Александр Юрьев сообщил, что до городского побережья добрался мазут, попавший в Черное море. По его словам, речь идет "о единичных участках".

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выброс значительных объемов мазута в республике не фиксировался. По его словам, выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. "Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", - приводятся слова Аксенов в его телеграм-канале.