Екатеринбуржцы назвали свои самые бесполезные покупки в 2024 году

Жители Екатеринбурга назвали топ самых бесполезных приобретений в 2024 году. Опрос на эту тему в конце декабря прошлого года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть распоряжении Накануне.RU, к бесполезным покупкам 7% екатеринбуржцев отнесли устройства и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы и т.д.). Еще 7% оказались недовольны покупкой одежды и обуви. По 4% жалеют о покупке продуктов питания (в основном калорийных) и бытовой техники (вафельниц, тостеров, фритюрниц, массажеров и проч.).

В число других неудачных трат попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения и предметы мебели – их назвали по 1% опрошенных. А сразу 44% заявили, что они не делали бесполезных покупок в ушедшем году.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга рассказали о своем отношении к Новому году.