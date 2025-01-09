Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге изменил расписание

У "Катка на площади" в центре Екатеринбурга изменилось расписание. Об этом организаторы сообщили в своих социальных сетях. По их словам, было решено убрать самый ранний сеанс, так как он стал наименее популярным у местных жителей.

"Практика показала, что сеанс на 9.00 по будням и по выходным не пользуется популярностью - он отменяется. Потратим это время на дополнительную заливку и подготовку льда к следующему катанию", - говорится в сообщении.

Остальное расписание остается без изменений. Каток можно посетить:

с 11.30 до 13.00;

с 14.00 до 15.30;

с 16.30 до 18.00;

с 19.00 до 20.30;

с 21.30 до 23.00.

Организаторы также напоминают, что по будням на первые два сеанса по-прежнему можно пройти бесплатно со своими коньками. Вход в павильон открывается за полчаса до начала сеанса. Для тех же, кто не любит очереди - есть экспресс-вход для гостей со своими коньками и без. Билеты можно приобрести на официальном сайте катка.