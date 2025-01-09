В Приднестровье погибли желавшие согреться

В Приднестровье энергетический кризис привёл к гибели людей, пытавшихся согреться.

"Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи", - приводит ТАСС слова главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталия Игнатьева.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский высказался о поставках в страну российского газа. По словам политика, это была помощь России, и платить за это не надо. На фоне прекращения с 1 января транзита российского газа на Запад стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах постепенно кончаются. Их осталось уже меньше 70%.