Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников о серьезности намерений политика относительно покупки Гренландии, сообщает CNN.

По информации телеканала, в королевстве тщательно взвешивают, как отреагировать на идею республиканца, чтобы это не привело к разрыву с Соединенными Штатами.

Как сообщило агентство Reuters, Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии, в том числе для расширения сферы влияния США в Западном полушарии. Он вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией, но собирается оказать дипломатическое или экономическое давление на Данию, заявляют источники.

Напомним, Трамп ранее заявил о том, что к США нужно присоединить Канаду и Гренландию. Также он предложил переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

Как считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, Трамп уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями "переделать мир", хоть они и нереальны. "Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно", - написал политик.



