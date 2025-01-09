На Белоярской АЭС стартовал ремонт четвертого энергоблока

На Белоярской АЭС приступили к плановым ремонтным работам на четвертом энергоблоке. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

3 января БН-800 был остановлен. Во время работ планируется загрузка в реактор 181 тепловыделяющей сборки со свежим МОКС-топливом. После этого ремонтники приступят к замене исполнительного механизма системы пассивной защиты реактора на модернизированный, отремонтируют импульсные предохранительные устройства парогенераторов, трубопроводную арматуру и насосное оборудование, а также проконтролируют состояние металла.

Помимо этого продолжается ремонт на электрооборудовании, устройствах ТАИ, оборудовании химического цеха и цеха вентиляции, и другие работы.

"БН-600 продолжает работу. Белоярская АЭС обеспечивает Заречный горячей водой на 100%, отоплением на 70% (+30% городская котельная). Радиационный фон в норме", - добавили на предприятии.