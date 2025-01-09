Додон: Санду потеряет власть уже в 2025-ом

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что действующая глава государства Майя Санду может уже в наступившем году лишиться власти: у неё и её команды "больше не будет слепой поддержки извне, как это было последние четыре года".

"Они либо этого ещё не понимают ввиду своей оторванности от реальности и ограниченного понимания процессов, либо пытаются "сохранить лицо" для использованной "свиты", и в спешке готовят чемоданы. В этом году молдавский народ избавится от этой никчёмной власти", - написал Додон в своём telegram-канале.

В Молдове 20 октября 2024 г. прошли выборы президента, а также референдум о вступлении страны в Европейский союз. По результатам референдума количество сторонников и противников вступления страны в Европейский союз в процентном отношении разделилось почти пополам. Граждане ответили на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" — 50,42% избирателей отдали свой голос за эту реформу. В тот же день состоялись выборы президента, на которых победила Санду.