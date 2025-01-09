В Тобольске на три месяца закрыли базу отдыха "Сказка", где дети отравились хлором

В Тобольске городской суд признал индивидуального предпринимателя Алмаза Речапова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд принял решение об административном приостановлении работы базы отдыха "Сказка", где дети отравились хлором. Работа учреждения будет приостановлена на 90 суток. Срок исчисляется с 27 декабря 2024 года. Приостановлена работа трех зданий - корпуса "Пандора", домиков №1 и №2.

Напомним, 21 декабря 2024 года в бассейне базы отдыха, расположенной в городе Тобольске, компания взрослых с детьми находилась на мероприятии. После посещения бассейна две женщины, а также 15 детей (в СКР сообщали о 16 отравившихся детях) в возрасте от девяти до 11 лет и один трехмесячный младенец почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".