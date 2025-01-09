09 Января 2025
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура нашла нарушения при уборке снега в районах Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения при уборке города от снега.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверки проводились в первые дни 2025 года в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах уральской столицы. На места выезжала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. С привлечением сотрудников Госавтоинспекции проверялось качество уборки улично-дорожной сети районов.

В итоге были выявлены нарушения. Прокуратура и ГАИ обнаружили снежные валы на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановок. А на проезжей части и тротуарах лежал нечищеный рыхлый снег.

Светлана Кузнецова проверяет уборку Екатеринбурга от снега(2025)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По результатам проверок руководителям ДЭУ Верх-Исетского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов Екатеринбурга были внесены представления об устранении нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего за минувшие новогодние каникулы с улиц было вывезено более 69 тонн снега. Для обработки улично-дорожной сети использовано 1 тыс. 100 тонн ПГМ и песка.

Напомним, в ноябре прошлого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лишил премий глав районов. Поводом стала плохая уборка города от выпавшего снега.

Теги: снег, районы, нарушения, прокуратура, Екатеринбург


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