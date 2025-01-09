Армения присоединится к Евросоюзу

Правительство Армении поддержало сегодня закон инициативу о начале процесса присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Теперь вопрос будут обсуждать в парламенте, сообщает РБК.

Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что "в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения".

Ранее глава правительства Никол Пашинян, сказал, что возвращение страны в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) невозможно. По его словам, в этом вопросе пройдена точка невозврата. Премьер-министр также сказал, что заявления президента России Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не имеют отношения к организации, поскольку Армения не подвергалась внешней агрессии, "делают очевидными общую ситуацию в ОДКБ".

По словам Пашиняна, в 2021 и 2022 годах против Армении произошли территориальные притязания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном возобновлении членства Армении в ОДКБ.