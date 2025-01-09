Массовая задержка рейсов в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска Толмачево массовая задержка рейсов. Отложили полеты 12 самолетов компании S7. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани сообщает Lenta.ru.

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Позже назначенного срока прибудут рейсы из Магадана, Владивостока, Ноябрьска, Горно-Алтайска, Красноярска, Бишкека, Москвы, Ташкента, Худжанда, Еревана и Санкт-Петербурга. О причинах задержки не сообщается.

Восьмого января сообщалось о том, что в России четыре аэропорта закрывали для самолётов. Речь идёт об аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.

Пока аэропорты были закрыты, на запасные аэродромы не улетел ни один самолёт, сообщил в своём telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.