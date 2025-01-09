В Петрозаводске жители пострадавшего от взрыва газа дома начали возвращаться в квартиры

В Петрозаводске начали возвращаться в свои квартиры жители пострадавшего от взрыва газа дома. Поздно вечером 8 января в третий и четвёртый подъезды подвели газ и электричество, всё проверили соответствующие службы.

"Люди начали возвращаться домой. Помогаем с переездом тем, кто находился в пунктах временного размещения. Специалисты МЧС России с комплексом "Струна" сегодня утром выехали в Карелию для проведения обследования первого и второго подъездов дома", - написала на своей странице "ВКонтакте" мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о введении в столице республики, Петрозаводске, режима ЧС. Причина – взрыв газа в жилом доме на улице Луначарского. Четверо пострадавших госпитализированы в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет. Жильцов дома эвакуировали.