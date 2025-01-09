В уральском управлении Россельхознадзора сменилось руководство

В уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора произошли кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале, с 29 декабря 2024 года по приказу Министра сельского хозяйства РФ, временное исполнение обязанностей главы уральского управления возложено на замруководителя Игоря Юрьевича Трошкина.

Игорь Юрьевич, государственный советник юстиции 3-го класса, в управлении Россельхознадзора трудится с июля 2024 года.

В ведомстве пояснили, что бывший глава Анатолий Литовченко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. 1 января 2025 года ему исполнилось 65 лет.