Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пищевым отравлением в пермской пекарне

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с пищевыми отравлениями жителей Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в одной из пекарен города. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и предварительных результатах.