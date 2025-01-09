09 Января 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителю Североуральска, напавшему на девушку-фельдшера, грозит 7 лет лишения свободы

Жителя Североуральска арестовали после нападения на девушку-фельдшера, прибывшую в составе бригады "скорой". Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, пока нападавший числится как обвиняемый по статье "Хулиганство" и помещен под стражу в рамках вынесенной ему меры пресечения. За совершенные действия ему грозит до 7 лет лишения свободы.

"По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы (в том числе медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей). Судом по ходатайству Следственного комитета в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СКР.

Напомним, инцидент произошел вечером 1 января во дворе дома по улице Октябрьской в Североуральске. Как ранее рассказал в своем аккаунте ВКонтакте медработник Алексей Паршуков, группа перепраздновавших горожан напала на врачей. Об голову девушки-медика разбили чемодан с медикаментами.

Теги: Североуральск, фельдшер, скорая, нападение


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Ранее 02.01.2025 11:51 Мск В Североуральске напали на врачей "скорой"

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